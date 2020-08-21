Легенда гласит, что монархия Англии и Тауэр падут, если крепость покинут вороны, которые там живут. Всего их семь – шесть главных и один запасной. Их зовут Джубили, Харрис, Грипп, Рокки, Эрин, Поппи и Мерлина.

"Число посетителей лондонского Тауэра упало на 95% из-за пандемии: вместо 15 тысяч человек крепость ежедневно посещают 800 гостей. Вороны заскучали без туристов, потому что больше нет переполненных мусорок, в которых они могли бы рыться, и их никто не подкармливает. Птицы могут покинуть крепость", — пишет издание.

Лондонский Тауэр – крепость на берегу Темзы возрастом почти тысячу лет. За свою историю Тауэр побывал дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией и зоопарком. Сейчас это одно из любимых мест туристов в Лондоне.

Тауэр закрылся из-за пандемии 20 марта и возобновил работу пять недель назад.

По состоянию на 21 августа в Великобритании зарегистрировано 322 тысячи случаев коронавируса, скончалось 41,4 тыс. человек. Россия возобновила авиасообщение со страной 1 августа. Тем не менее, по прибытии в Великобританию необходимо пройти 14-дневный карантин.