Таким образом, это решение принято через месяц после того, как власти Турции превратили в мечеть собор Святой Софии, признанного всемирным наследием ЮНЕСКО.

Церковь Христа Спасителя в Полях, также известная как Монастырь Хора, — в наибольшей степени сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. С 1948 года открыта для туристов и носит название музей Карие.

Ранее этим летом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране защищают объекты культурного наследия христианства, приведя в пример реставрацию православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон.