"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса ряд мероприятий программы не удалось реализовать. В частности, экскурсионные туры для инвалидов в рамках "социального туризма" стали возможны только в настоящее время", — говорится в сообщении.

Силами управления соцзащиты города было организовано выездное мероприятие на Дарьевские пруды для инвалидов из городских общественных организаций "Всероссийское общество инвалидов", "Всероссийское общество глухих", "Преодоление", а также инвалидов, не состоящих в общественных организациях.

Для участия в поездке инвалидов-колясочников была организована машина службы "Доступный город".

На территории отдыха Дарьевского пруда отдыхающим были предоставлены комфортные беседки, удочки и спортивный инвентарь.