"Разработкой проекта занималось бюро "Сергей Киселев и Партнеры". Новый комплекс продолжит уже существующий единый архитектурный ансамбль офисного парка, созданный чешским бюро Jakub Cigler Architekti. Так главный вход, выполненный из алюминиевых конструкций с декоративными металлическими жалюзи, фактически является продолжением торговой галереи", — пояснил главный архитектор Сергей Кузнецов.

Гостиница Novotel будет включать порядка 300 номеров. Общая площадь девятиэтажного здания составит около 9 тыс. кв.м. В качестве облицовки фасадов будет использоваться клинкерная плитка сложного серо-бежевого цвета, с вертикальными вставками светлого цвета из фиброцементных панелей, на уровне первого этажа предусмотрено покрытие из серого керамогранита.