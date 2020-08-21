Как отмечает портал, регулярные рейсы из Португалии осуществляются в страны Евросоюза и Шенгенской зоны, Великобританию и еще 12 государств за пределами ЕС – Австралию, Канаду, Китай, Южную Корею, Грузию, Японию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Путешественники из этих 12 стран должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Граждане всех прочих государств, в том числе России, могут въезжать в Португалию только при наличии серьезных оснований – учеба, воссоединение семьи, лечение.

"Чтобы туристы были спокойны в поездке, правительство Португалии ввело маркировку Clean & Safe для отелей, ресторанов, туристических объектов и организаций по прокату автомобилей. Наличие такой эмблемы говорит о том, объект соответствует национальным правилам здравоохранения", — пишет SchengenVisaInfo.

Благодаря введению этой системы Португалия первой получила сертификат "Safe Travels" ("Безопасные путешествия") от Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Ранее в стране также ввели систему страхования для туристов, которая покрывает лечение COVID -19.

По состоянию на 21 августа в Португалии зарегистрировано почти 55 тыс. случаев коронавируса, выздоровело свыше 40 тысяч человек, скончалось 1,8 тыс. За последние сутки зафиксировано почти 300 новых случаев заболевания.