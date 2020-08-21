"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 4870 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1292 (26,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост держится ниже отметки в 5 тыс. шестой день подряд. Накануне, в четверг в России было 4785 новых случаев, 19 августа — 4828, 18 августа — 4748 (минимальное значение с апреля).

В Москве, сообщает оперативный штаб, 690 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1160 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 946 976 случаев коронавирусной инфекции, 16 189 умерших и 761 330 выписанных (5 817 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 457.