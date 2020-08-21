"Армения открыла воздушные границы для туристов из всех стран. Теста ПЦР на въезде не требуется, но необходимо пройти 14-дневный карантин – в частном доме или отеле", — пишет портал.

В то же время, если во время карантина турист сделает тест ПЦР, и он будет отрицательным, дальнейшего соблюдения изоляции не потребуется.

Путешественников также просят перед поездкой приобретать страховки, в покрытие которых входит лечение COVID-19, но обязательным требованием для въезда это не является.

"Во время пребывания в стране необходимо носить маски в общественных местах. Большинство отелей Еревана уже возобновили работу", — отмечает портал.

Сухопутные границы Армении на данный момент остаются закрытыми.

По состоянию на 21 августа в стране зарегистрировано 42 056 случаев коронавируса, выздоровело свыше 35 тысяч человек, скончалось 832.