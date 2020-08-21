Как сообщает пресс-служба ГМЗ, этот маршрут был закрыт для посещения больше четырех месяцев.

Маршрут включает осмотр церкви и хоров, а также апартаментов Павла Петровича. Это Предхорная, Китайская голубая гостиная, Парадная голубая гостиная, Скульптурный и Живописный кабинеты, Опочивальня Марии Федоровны, Камер-юнгферская и Малая проходная комната.

Увидеть возрожденный архитектурный шедевр XVIII века, созданный по проекту Франческо Растрелли, можно ежедневно, кроме вторника.

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора на экспозицию допускаются посетители только в масках и перчатках группами по пять человек. При входе выдаются аудиогиды, есть возможность экскурсионного обслуживания.

Церковь Воскресения Христова, освященная в присутствии императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году, поражала великолепием и красотой. Стены цвета берлинской лазури контрастировали с блеском золоченой резьбы иконостаса, колонны были обвиты резными гирляндами. Три монументальных живописных плафона создавали ощущение бесконечности пространства.

Во время Великой Отечественной войны интерьер серьезно пострадал от разрушений и разграблений. В начале 1950-х годов, после первоочередных консервационных работ, церковь приобрела экспозиционный вид. До конца 1990-х посетители Екатерининского дворца могли видеть знаменитый интерьер с хоров во время обзорной экскурсии.

К началу XXI столетия интерьеру требовалась масштабная реставрация. Исторический интерьер возрождали 350 специалистов — позолотчики, лепщики, резчики, живописцы. Церковь открылась после реставрации в апреле 2019 года.