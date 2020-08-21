Самолет Boeing-737 авиакомпания Azur Air вылетел из Новосибирска в Анталью в 09:51 по местному времени (05:51 мск).

Согласно расписанию аэропорта, обратный рейс запланирован на 22 августа.

Пресс-служба "Толмачево" уточнила, что рейсом в Анталью в пятницу вылетели 174 пассажира.

"В настоящее время уточняются планы авиакомпаний по выполнению прямых международных рейсов из Новосибирска. Полёты в Турцию планируют выполнять партнёры аэропорта, развивающие чартерные программы: Azur Air (в рамках полётной программы туроператора Anex Tour), Pegas Fly (в рамках полётной программы туроператора Pegas Touristik), Royal Flight (в рамках полётной программы туроператора Coral Travel)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Регулярные рейсы из Новосибирска в Турцию также будет выполнять базовый авиаперевозчик аэропорта — S7 Airlines.

Накануне Росавиация сообщила о возобновлении с 20 августа международных рейсов из Казани, Калининграда и Новосибирска.

Как сообщалось, с 1 августа РФ разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 15 августа — в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. При этом выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. Как сообщалось, в 2019 году он обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год ранее был запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта до ограничения полетов из-за распространения коронавирусной инфекции насчитывала более 90 направлений.