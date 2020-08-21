Как сообщает пресс-служба музея, живописные произведения художника будут показаны в Сыктывкаре впервые. Этот город Кандинский посетил более 130 лет назад.

В состав экспозиции вошли произведения, исполненные художником до момента отъезда в Германию в 1922 году, а также предметы народного творчества, которые на протяжении всей жизни вдохновляли живописца.

Кандинский — живописец и теоретик беспредметного искусства. В студенческие годы он увлекся этнографией, стремясь прикоснуться к истокам родной культуры. В 1889 студент-юрист Московского университета Василий Кандинский отправился в далекий уголок Российской империи — Вологодскую губернию. Основной целью его поездки являлся сбор этнографического материала по культуре коми-зырян.

Увиденное там, в том числе в Сыктывкаре, который в то время входил в состав Вологодской губернии, помогло мастеру в понимании цельности живописной композиции, единства ансамбля и особенно волновавшей его проблемы синтеза искусств, а с дневником, который Кандинский вел во время путешествия, художник не расставался никогда.

Именно тогда впервые родилась идея абстрактной живописи, прославившей Кандинского. После поездки в Вологодскую губернию Кандинский начал собирать народные картинки-лубки, иконы "северного письма" и кустарные игрушки, которые вдохновляли художника на протяжении всего творческого пути.

У посетителей выставки будет возможность увидеть подлинные живописные шедевры мастера и проследить процесс перехода автора к беспредметному изображению. На выставке будут представлены редкие ранние, еще реалистические пейзажи имения первой жены художника, откуда Кандинский выехал в Вологодскую губернию в 1889 году.

"Будут показаны и сказочные картины, исполненные маслом на стекле, отражающие фигуративную линию в творчестве Кандинского. Несколько представленных абстрактных произведений, среди которых "Святой Георгий", экспонируемый рядом с одноименной иконой, демонстрируют новаторство художника. Именно он нашел исключительно живописные средства для воплощения чувств и эмоций, стремясь к выражению красками и ритмом внутренних глубоких переживаний человека", — говорится в сообщении.