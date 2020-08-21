По данным СМИ, более 4 тыс. случаев болезни было зарегистрировано впервые с мая.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, во Франции зарегистрировано 229 814 заражений, причем свыше 30,4 тыс. заразившихся скончались. Выздоровели 84 065 человек.

Между тем, в Италии власти сообщили о 845 случаях коронавируса, диагностированных за сутки: это самый серьезный показатель за период с 23 мая. Общее количество случаев выросло до 256 118, а число скончавшихся инфицированных — на шесть человек, до 35 418. 204 686 человек выздоровели.

"Мы не в таком плохом положении, как Франция и Испания, но нынешняя ситуация неудовлетворительна", — заявил профессор Массимо Галли.

"Конец ограничительных мер привел к чрезмерному чувству ложной безопасности", — пояснил он, призвав население, особенно молодежь, к соблюдению мер безопасности.