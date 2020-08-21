"Мы так и идём, 30% снижения по году. Полное восстановление будет тогда, когда регионы начнут снимать ограничения", — сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

Он отметил, что пассажирское сообщение восстанавливается медленнее, чем грузовое.

"Самый большой у нас сейчас пассажирский трафик — это конечно же традиционно в эти месяцы сообщение с Черноморским побережьем — Анапа, Адлер. Южное направление у нас сейчас очень востребованное, график южного направления восстановлен. За исключением может регионов, где не сняты ограничения, связанные с коронавирусом. Но в целом мы видим положительную динамику, мы прирастаем где-то от 1,5 до 3 процентов ежемесячно. Надеемся на очень хорошую осень, на бархатный сезон", — добавил Пегов.