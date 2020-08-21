Ранее составы, начавшие 21 августа курсировать по маршруту Петербург-Самара ходили по маршруту Москва-Берлин.

"У меня пока нет информации, когда будут возобновлены перевозки, но если они будут возобновлены, то количество составов в общем обороте с Самарой позволяет возобновить перевозки (в Берлин — ИФ)", — сказал он.

По его словам, поезд будет ходить до Самары через день, а между этими рейсами будет ходить до Москвы в скоростном режиме.

"Вновь назначенный поезд не вписывается в график "по окну" (из-за ремонта моста на главном ходу — ИФ) мы вынуждены на месяц остановить сообщение", — добавил Пегов.

Ранее сообщалось, что новый скоростной поезд "Стриж" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

Запуск скоростного поезда "Стриж" позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма, отмечается в сообщении РЖД.