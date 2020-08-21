"За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. 25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 — при скрининге здорового населения, 2 — прибывших из Украины", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1910 COVID-положительных. 26 пациентов умерли, 1347 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 14 августа — 51 инфицированный, до этого 9 августа — 48 случаев и 5 августа — 39.