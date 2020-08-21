Так, за последние сутки в стране зафиксировали 324 инфицированных, это самое высокое число зараженных, выявленных за 24 часа с начала марта этого года, когда пандемия коронавируса в мире набирала обороты. Всего, по данным корейского центра по контролю над заболеваниями, к настоящему моменту в стране выявили более 16,6 тыс. заразившихся COVID-19. Власти в сфере здравоохранения заявили, что, если ситуацию не удастся взять под контроль на выходных, то они не исключают усиления уже действующих мер безопасности до самого максимального уровня.

Замминистра здравоохранения Ким Ган Лип заявил, что столичный регион должен готовиться к новой волне пандемии, и что страна стоит на пороге общенациональной вспышки.

"Мы находимся на критическом этапе перед тем, как станет понятно, развернется ли новая волна в полном объеме", — заявил он на брифинге.

Ранее на этой неделе в Сеуле, Инчхоне и в Кенги власти вновь остановили работу ряда общественных мест, включая ночные клубы и музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении и более 100 человек на улице.

Жителей этих городов призывают как минимум в ближайшие две недели поменьше выходить из дома, стараться покидать места проживания только по экстренным нуждам.