Исключение этих городов из маршрутной сети на период с 7 октября по 3 ноября является первым шагом в процессе переоценки операций компании, отмечают в American.

Авиакомпания, в частности, прекратит летать в аэропорты Дубьюка (Айова), Джоплина (Миссури), Нью-Хейвена (Коннектикут) и Стилуотера (Оклахома), которые используются для перемещения пассажиров между ее более крупными хабами. Некоторые из этих аэропортов не обслуживаются ни одной другой авиакомпанией.

Американские авиакомпании получили от федеральных властей $25 млрд помощи для покрытия их расходов на оплату труда сотрудников в рамках масштабной программы поддержки экономики, одобренной властями США в марте текущего года. Одним из условий получения помощи было сохранение авиакомпаниями определенной доли маршрутов, которое обеспечивало бы, что ни один город не будет полностью отрезан от авиаперевозок.

Срок действия помощи и, соответственно, привязанных к ней условий истекает в конце сентября. Американские компании уже объявили о планах отправить множество сотрудников в неоплачиваемый отпуск: эти планы могут коснуться более 75 тыс. пилотов, членов летного состава, механиков и других служащих, пишет The Wall Street Journal.

Как авиакомпании, так и профсоюзы настаивают на продлении срока действия федеральной программы помощи сектору на шесть месяцев — до конца марта 2021 года. Заявление American, вероятно, усилит давление на законодателей, которые пока не могут согласовать условия нового пакета мер поддержки экономики.

Спрос на пассажирские авиаперевозки в мире резко упал весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. К настоящему времени спрос восстановился лишь частично, он составляет примерно 30% от уровней прошлого года.

Другие авиаперевозчики также планируют сокращать маршруты этой осенью, не ожидая, что рост деловых полетов резко компенсирует спад туризма. Southwest Airlines в среду сообщила, что ее провозные емкости в сентябре будут на 40% ниже, чем годом ранее, а в октябре — на 50%.