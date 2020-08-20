"В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа", — говорится в сообщении ведомства.

Россия с 1 августа открыла международное авиасообщение из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми странами, куда стали возможны полеты после пандемии коронавируса, стали Турция, Великобритания и Танзания. При этом в Великобритании авиакомпании могут летать только в Лондон, в Танзании – на остров Занзибар. С 15 августа к этим направлениям добавилась Швейцария – авиакомпании смогли возобновить рейсы в Женеву.

В Турцию с 1 августа выполнялись рейсы только в Анкару и Стамбул, а с 10 – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Это направление оказалось наиболее востребованным из открывшихся из-за высокой популярности турецких курортов у россиян. Только в Анталью за первые дни после открытия рейсов прибыло более 100 тыс. туристов из России. При этом из-за ограничений по аэропортам вылета туристам из регионов сложно добираться до турецких курортов. Решение Росавиации позволит туроператорам поставить прямые чартерные рейсы еще из трех городов.