"Сейчас, когда люди устали сидеть в четырех стенах, наблюдается особенный интерес к экотуризму. Совершенно очевидно, что наши парки становятся местом притяжения. Я думаю, что у этого проекта очень большое будущее", — сказала Булах.

В свою очередь директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Наталия Каровская, рассказала, что проект рассчитан на индивидуальных туристов и организованные группы. Путешествие по садам и паркам можно начать с любого музея.

"Тур может быть как однодневным, так и длиться несколько дней. Гости сами могут его формировать, сочетая посещение садов и парков с музейными мероприятиями", — отметила Каровская.

По ее словам, гости Ростовского кремля смогут посетить Митрополичий сад, который исчез в 19 веке и был воссоздан более 20 лет назад на основе архивных материалов.

"Мы не просто высаживали растения, мы точно понимали, какими они должны быть, как они должны располагаться, где должны быть дорожки. Сейчас в саду растут груши, яблоки, вишни, сливы", — сказала Каровская.

Она также сообщила, что гости музея-заповедника смогут посетить Аптекарский огород, садовый домик, где можно попить чай с пряниками или вареньем, побывать на различных мастер-классах, а на экскурсиях узнать секреты выращивания различных культур.

Директор музея-заповедника Н.А.Некрасова "Карабиха" Андрей Ивушкин рассказал, что территория усадьбы — это экспозиция под открытым небом. Она включает верхний французский и регулярный нижний пейзажный парк, к которому примыкает садовый сад. На территории парков произрастают более 600 старовозрастных деревьев, в том числе 340-летняя липа мелколистная — единственное в Ярославской области дерево — памятник живой природы. Парковая зона музея активно используется для проведения экскурсий, мероприятий, выставок и детских интерактивных программ.

Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина напомнила, что музей, продолжением которого является один из самых интересных парков Ярославля, представляет усадебную городскую культуру XIX века. На его территории находятся скульптуры и более 70 исторических деревьев. Специалисты музея уделяют особое внимание уходу за деревьями, для того чтобы парк, который в этом году посетили более 20 тыс. человек, стал еще более интересным и притягательным для ярославцев и гостей города.

В завершении пресс-конференции руководители музеев подписали соглашение о сотрудничестве и выразили надежду, что к проекту присоединятся и другие музеи Ярославской области.