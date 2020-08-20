"В программе принимают участие свыше 50 организаций Ставропольского края, в числе которых санаторно-курортные учреждения, средства размещения и туристские организации", — сказал представитель министерства.

Поездки c кешбеком будут доступны на Ставрополье с 1 октября и до конца года.

В министерстве подчеркнули, что курорты Кавказских Минеральных Вод полностью готовы к приему отдыхающих. В частности, открыты бюветы с минеральной водой, курортные парки, терренкуры, бальнеогрязелечебницы.

Как сообщалось, правительство России выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма. Туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. — от 50 до 75 тыс., 15 тыс. — за поездку дороже 75 тыс. рублей. Кэшбек предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно.

Приобрести туры в Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбек. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.