Для восстановления мельницы в селе Красниково был приглашен специалист-мельник из Пскова Сергей Ешин.

Отмечается, что Пристенская мельница станет частью этнографического комплекса. На прилегающей территории планируется разместить подворья традиционных промыслов, построить гостиницу, организовать тематическую ярмарку.

"Сейчас мы находимся на пороге реализации большого проекта по созданию туристического кластера, якорем которого будет эта мельница — свидетельница ещё Петровских времен. Сегодня разрабатывается и фактически готова к утверждению градостроительная документация — проект планировки территории порядка 50 га, он проходит общественные обсуждения. Также я подписал постановление об установлении охранных зон", — сказал на церемонии открытия мельницы губернатор Роман Старовойт.

Первое упоминание о данной мельнице встречается в межевом плане 1780 года. Принадлежала она дворянскому роду Глазовых. Работала мельница до 2000 года.

В 2003 году была внесена в реестр памятников истории и культуры РФ, является частью Курского областного краеведческого музея.