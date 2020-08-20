Лучшим работником службы приема и размещения гостей в 2020 году стала Елена Саушкина. В номинации "Лучший специалист службы эксплуатации номеров (горничная)" первое место заняла Ольга Гевчук. Лучшим экскурсоводом (гидом) Подмосковья в 2020 году признана Татьяна Коноваликова. В номинации "Лучший экскурсовод (гид)" победу одержала Ирина Сазоненкова. "Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма" — Екатерина Бочарова.

Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма". Победители участвуют во всероссийском конкурсе и в настоящее время выполняют задания федерального этапа.

До 1 сентября 2020 года продолжается сбор заявок по номинациям: "Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса", "Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса", "Лучший молодой мастер (художник) народных художественных промыслов".

Конкурсные испытания по данным номинациям состоятся в очном формате в сентябре 2020 года.