"В Туркестане ознакомился с реставрационными работами в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, который является духовной святыней казахского народа. Памятник средневековой архитектуры, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обладает большим туристическим потенциалом", — написал Токаев в твиттере.

Глава государства находится с рабочей поездкой в Туркестанской области.

Реставрационные работы в мавзолее Яссауи проведены с сохранением исторического облика купола. В частности, отрегулированы вентиляционные слои, в месте соединения с восемью гранями под куполом проведены гидроизоляционные работы, сообщила пресс-служба президента.

Также восстановлены исторические объекты на территории государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", перед мавзолеем обустроена садовая зона для туристов.