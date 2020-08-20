"Экспозиция рассказывает об истории становления комбината "Шуйские ситцы", развитии технологии ситцепечатания, модернизации и росте технической оснащенности. Особое внимание уделено особенностям современного производственного цикла", — говорится в сообщении.

Среди экспонатов — уникальные альбомы с образцами тканей Товарищества Мануфактур С. М. Посылина 1877 — 1885 годов и Шуйской мануфактуры И. П. Кокушкина начала XX века из фондов музея, которые будут показаны впервые. Кроме тканей будут представлены головные платки Товарищества Мануфактур С. М. Посылина и фабрики В. и М. Рубачевых. Все эти предприятия впоследствии составят основу Шуйской объединенной фабрики.

Ткани советского периода, начиная с 30-х годов XX века, представлены в формате "без стекла", что позволяет детально рассмотреть орнамент и фактуру ткани. Их дополнят эскизы текстильных рисунков — кроки из фондов предприятия "Шуйские ситцы", дающие всестороннее представление о том, как рождается орнамент, становится технологическим рисунком и попадает на ткань.

Выставочный проект будет особенно интересен художникам, дизайнерам, историкам текстиля и моды, студентам и преподавателям профильных учебных заведений, для всех, кто интересуется историей текстильного производства в Ивановском регионе, развитием технологии ситцепечатания, отмечено в сообщении.