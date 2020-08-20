Подозреваемый незаконно приобрел, перевозил и содержал персидского леопарда, публично демонстрировал животное в передвижном зоопарке, говорится в сообщении.

Персидский леопард принадлежит к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами РФ.

По материалам прокуратуры следственным отделом по Анапе СУ СКР в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.258.1 УК РФ (незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией).

Санкция статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.