Полеты будут осуществляться пять раз в неделю по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям на самолетах ATR-72-500 вместимостью до 70 пассажиров.

Авиасообщение между Екатеринбургом и Тюменью было приостановлено в апреле текущего года. В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что по этому направлению летал "ЮТэйр". По итогам 2019 года маршрут стал одним из самых популярных внутренних региональных направлений в "Кольцово", здесь было обслужено более 36 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт "Кольцово " входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.