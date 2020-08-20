"Многие в социальных сетях говорят: "Русский Север — какой туризм? Туризм — это море". У каждого, конечно, свои интересы, но мы видим мировую тенденцию, которая была и раньше: экологичность и северные широты привлекают все больший и больший интерес людей. Это мы видим у наших соседей в Финляндии, в Скандинавии, на Аляске", — сказал Корнеев в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Большая Арктическая регата".

По словам главы комитета, городские власти намерены поддержать мировой тренд на экологичный туризм в аутентичных местах. Санкт-Петербург как популярный туристический хаб может стать центром и отправной точкой для водного туризма на Северо-Западе.

"Мы считаем, что туристские ресурсы "Серебряного ожерелья" с воды особенно привлекательны, и не только мы так считаем. Международные эксперты признают и подтверждают, что наши водные маршруты — одни из самых насыщенных по впечатлениям маршрутов в мире. Реки России и Северо-Запада — это то место, вокруг которого формировалось российское государство — и Старая Ладога, и Новгород, и Санкт-Петербург", — подчеркнул Корнеев.

Он отметил, что водные маршруты по северным широтам будут развивать в сотрудничестве с Ростуризмом.

"Совместно с Федеральным агентством по туризму мы участвуем в разработке дорожной карты по развитию водного туризма в Российской Федерации, где водный туризм во всех его составляющих, в том числе в очень большой степени — в возможностях развития яхтенного туризма должен занять одно из ключевых мест", — добавил чиновник.

Проект "Большая Арктическая регата" занял 45 дней. За это время участники регаты прошли 2,3 тыс. морских миль от Санкт-Петербурга до Мурманска через Ленинградскую область, Карелию и Архангельскую область.