"Маршрут "Усадебное кольцо" проходит по территории Московской, Рязанской, Тульской, Калужской областей — через Коломну, усадьбу Константиново, Рязань, Куликово поле, Тулу, Ясную Поляну, Калугу, Тарусу и Мелихово", — рассказала она.

Маршрут стартует 24 августа и далее будет осуществляться еженедельно, с понедельника по пятницу. При этом туристы из регионов смогут провести в Москве выходные до старта основной поездки.



"Это очень удачное расписание, потому что Москва не так загружена в выходные, а музеи регионов, наоборот, в будни. Туристы смогут путешествовать с комфортом, без толпы, без беготни", — сказала Санаева.

Она уточнила, что цены на маршруте стартуют от 6 тыс. рублей на человека (место в автобусе), а конечная стоимость поездки с размещением в отеле 4*, питанием и полным экскурсионным сопровождением — 19,5 тыс.

По словам Санаевой, маршрут может быть интересен не только россиянам, но и иностранным туристам. "Через полгода-год мы рассчитываем принимать зарубежных туристов – как раз к этому времени будет действовать электронная виза. Они будут путешествовать на автобусах вместе с россиянами. Эту практику мы уже отрабатывали с немецкими операторами, спрос есть", — заключила она.