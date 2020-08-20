Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

"Победа" 31 мая возобновила полеты после двухмесячной паузы, связанной с пандемией COVID-19. На сегодняшний день маршрутная сеть "Победы" включает 90 направлений.

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе поездки в Курган в ноябре 2019 года заявил о необходимости реконструкции местного аэропорта и развития его маршрутной сети. На сегодняшний день единственный рейс из курганского аэропорта — ежедневный рейс авиакомпании "ЮТэйр" в Москву. С 1 сентября "ЮТэйр" планирует увеличить частоту полетов по маршруту Москва-Курган, добавив вечерний рейс по вторникам, четвергам и субботам.