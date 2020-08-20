В них отмечается, что АПИ оказывает поддержку якорному резиденту ТОР — ООО "Рыбокомбинат "Островной", которое модернизирует производство в селе Малокурильское на Шикотане.

Проект компании включает в себя строительство и реконструкцию причальных сооружений, консервного завода, завода по производству филе, строительство морозильно-складских помещений, организацию судоремонтной базы.

Общая мощность комплекса по переработке составляет 150 тыс. тонн по сырцу в год. Объем инвестиций в проект составляет 5,6 млрд рублей, планируется создание более 700 рабочих мест.

В 2017 году АНО АПИ совместно с Росрыболовством и правительством Сахалинской области разработало финансовую и производственную стратегию модернизации Рыбокомбината "Островной", привлекло инвестора — Управляющую компанию "Дальневосточный рыбак".

В 2018 году агентство инициировало запуск двух проектов инвестора в смежных областях в рамках ТОР "Курилы" (строительная компания "Курильские острова" и туристическая компания "Восток Тур"). В настоящее время АПИ оказывает всестороннюю поддержку инвестору и представляет его позицию в федеральных органах власти.

"В частности, сейчас обсуждается вопрос об открытии морского пункта пропуска через границу РФ на о. Шикотан в с. Малокурильское, получение разрешения на вылов водных биологических ресурсов в открытых водах северной части Тихого океана, организация свободной таможенной зоны на о. Шикотан", — говорится в сообщении агентства.

В настоящее время бюджет всех четырех проектов УК "ДВ Рыбак" в рамках ТОР "Курилы" составляет более 20 млрд рублей.

ТОР "Курилы" была создана постановлением правительства РФ от 23 августа 2017 года "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Курилы" в пределах муниципальных образований Южно-Курильского городского округа".