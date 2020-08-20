Как передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии, российские ученые связались с сирийскими коллегами по видеосвязи и переслали модель. Также в четверг модель опубликовали в интернете. Визуализация созданной модели доступна на сайте ИИМК РАН и проекта PALMYRA3D.

"Для создания модели нам пришлось организовать две экспедиции в Пальмиру (в 2016 и 2019 годах — ИФ)... Нам удалось документально зафиксировать разрушение знаковых памятников и незаконные раскопки. Модель готова полностью", — сказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева в ходе церемонии.

Она добавила, что модель поможет специалистам, планируя работы на территории Пальмиры, дистанционно оценить разрушения, идентифицировать раскопки и военные окопы.

В рамках двух экспедиций учёные получили высокоточные трехмерные модели местности и объектов архитектуры, создали детальные ортофотопланы, пространственное разрешение которых значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков. Благодаря этому археологи и специалисты по управлению культурным наследием смогут детально изучить план Пальмиры с возможностью приближать снимки с детализацией до 3 см, отмечают в ИИМК.

Элементы модели состоят из почти 700 миллионов точек. Аэрофотосъёмка была также дополнена несколькими тысячами наземных фотографий важнейших объектов древнего города, особенно пострадавших от рук террористов (Большая колоннада, Монументальная арка, храмы Бэла и Баалшамина, Театр).

В институте добавляют, что на сегодняшний день российские ученые являются единственными обладателями самой актуальной фиксации состояния всемирно известного памятника, что позволит продолжить обсуждение вопросов о восстановлении Пальмиры.

В 2017 году Россия передала Сирии 3D-модель Пальмиры, созданную по итогам первой экспедиции. В ИИМК отмечают, что первая модель не была настолько детализированной, как нынешняя.

В мае 2015 года боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) установили контроль над Пальмирой. В ходе пребывания в городе террористы уничтожили ряд памятников: были взорваны Триумфальная арка, святилища храмов Бела и Баалшамина, Колонна Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр ад-Дина. В марте 2016 года город был освобожден от террористов, однако в конце 2016 года боевики вновь установили контроль над Пальмирой. В тот период разрушению подверглись Тетрапилон и Театр.