"Курортный сезон в Ставропольском крае в 2020 году начался позже обычного в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, но, несмотря на это, активно набирает обороты. Из 124 санаторно-курортных учреждений Ставропольского края 110 санаториев открылись и приняли на лечение и отдых более 30 тысяч человек. В настоящее время в санаторно-курортных учреждениях Ставропольского края, возобновивших свою деятельность, глубина бронирования составляет более трех месяцев. На август забронировано порядка 25 тысяч путевок", — говорится в сообщении.

По данным министерства, туристическая инфраструктура возобновляет свою деятельность в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. С июня открыты курортные парки, терренкуры, бальнеогрязелечебницы и запущены фонтаны.

На территории городов-курортов Ставропольского края также начали работать бюветы с минеральной водой.

Начать работу санаторно-курортным учреждениям Ставрополья, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, разрешили с 1 июня.

В Ставропольском крае с начала распространения коронавируса зафиксировано более 10,6 тыс. заразившихся, из них почти 7,1 тыс. выздоровели, умерло 206 инфицированных. С 1 августа число зараженных в крае возросло почти на 27,2%.