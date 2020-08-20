"После проведения всех необходимых санитарных процедур и анализов минеральной воды возобновили работу бюветы источников N1 (пересечение улиц Карла Маркса и Лермонтова) и N19 (в районе Лазаревской церкви). Посетить их может любой житель или гость города", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что проводить лечение минеральными водами необходимо только по предписанию и присмотром специалиста, поскольку вода из источников намного активнее столовой минеральной воды. Подробная информация о показаниях и противопоказаниях к применению и рекомендуемой норме размещена на информационных стендах внутри бюветов. По данным Минтуризма края, начать работу санаторно-курортным учреждениям Ставрополья, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, разрешили с 1 июня. За это время большинство санаториев возобновили работу.