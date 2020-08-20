"Благоустройство терренкуров в центральной части Курортного парка находится в активной фазе. При расчистке очередного участка "Пушкинского" терренкура строители обнаружили часть разрушенной лестничной кладки, которая ведет к ныне утерянной Архиерейской беседке", — говорится в сообщении.

Найденная часть лестницы будет сохранена и восстановлена.

"Эта находка свидетельствует о том, что наши терренкуры появились даже раньше, чем принято считать. Согласно фактам, первый в истории России горизонтальный терренкур (Лермонтовский) был построен именно у нас в 1900 году", — привела пресс-служба слова главы города Евгения Моисеева.

Ранее была сохранена лишь первая ступень исторической лестницы, датированная 1899 годом, она была уложена у входа в краеведческий музей Железноводска.