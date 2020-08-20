"Отдыхающие в Сочи сообщили в оперативные службы курорта о подозрительном предмете, который лежал в море рядом с пляжем в Лазаревском районе", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росгвардии в четверг.

Прибывшие на место росгвардейцы обследовали его и установили, что это немецкая авиабомба SC-50 со следами коррозии.

"Обнаруженный боеприпас времен войны уничтожен в море с соблюдением мер безопасности", — сказал сотрудник пресс-службы.

Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить.