"Мы заинтересованы в обеспечении здоровья прибывающих в страну и граждан Египта; поэтому договорились, что любой путешественник, прибывающий страну, должен пройти тестирование", — цитирует его ресурс Ahram Online в статье, опубликованной в среду.

Новое решение было принято через несколько дней после того, как Египет потребовал только от некоторых путешественников, за исключением египтян, предъявить сертификат с отрицательным результатом лабораторного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в некоторые районы страны, включая Каир.

Египет начал постепенное возобновление регулярных международных рейсов с 1 июля, закрыв свое воздушное пространство в марте из-за пандемии.

В настоящее время иностранным туристам разрешен въезд только в три прибрежных египетских губернаторства с самыми низкими показателями заражения коронавирусом в стране — Южный Синай, Красное море и Матрух.

По данным министерства древностей и туризма, более 100 тыс. туристов посетили Хургаду и Шарм-эль-Шейх с момента возобновления въездного туризма в Египте 1 июля. Ведомство отметило, что туристы приезжают в Египет из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. 15 августа к этим странам добавится Швейцария.

Египет до своего закрытия в 2015 году после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом был одним из самых популярных направлений поездок россиян. Ежегодно его посещали более 2 млн туристов из России.