«Нам удалось запустить туризм в большинстве регионов нашей страны. Летний сезон, я считаю, состоялся, люди отдохнули. На юге России — в Краснодарском крае и в Крыму — отдохнули порядка 4 млн человек. И это данные только за июнь-июль», — сказала Догузова.

Она подчеркнула, что подводить итоги летнего сезона пока рано. «Август еще не закончился. И программа кэшбека (за туры по России – ИФ) тоже призвана поддержать отрасль, мы, таким образом, растягиваем сезон на осень», — сказала Догузова.

«Пока говорить о восстановлении отрасли рано. Поэтому мы работаем и рассчитываем, что программа кэшбека поддержит отечественную индустрию гостеприимства», — заключила она.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Распродажа туров начнется 21 августа и продлится неделю. В программе принимают участие 2 тыс. туроператоров и отелей.