"Осень — прекрасная пора для путешествий. Это и детские каникулы, и возможность отправиться в культурно-познавательные поездки, когда погода более комфортная и можно гулять, наслаждаться природой и музеями", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Догузова заметила, что в России много регионов, где температура осенью очень комфортная. "В Краснодарском крае и Крыму осенью 20-25 градусов, можно с комфортом, а не по жаре гулять по паркам Сочи, наслаждаться прекрасными дворцами Крыма, отправиться на рыбалку, заняться активными видами спорта", — сказала глава Ростуризма.

Она напомнила, что программа кэшбека за туры по России стартует в 0:01 пятницы (мск). Нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать регион и оплатить путешествие картой "МИР". В течение 5 дней кэшбек вернется на карту, с которой была приобретена поездка. Заезды по турам с кэшбеком продолжатся почти до конца 2020 года, в путешествие можно отправиться хоть на следующий день после покупки тура.

"Проблем с ценами мы не видим, бизнесу невыгодно их завышать. Тот, кто это сделает, потеряет клиента – турист выберет другого туроператора и другую гостиницу. Кэшбек получает сам путешественник, и он выбирает, к кому обратиться", — заключила Догузова.