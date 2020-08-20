«Это беспрецедентная программа, правительство еще никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма. Это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступно и интересно отдохнуть в стране, с другой стороны — она призвана поддержать еще и региональные экономики. Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые задействованы в индустрии гостеприимства. Поэтому эта программа нужна всем — и людям, и участникам рынка, всем, кто задействован в индустрии гостеприимства», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Догузова напомнила, что программа стартует в ночь на 21 августа в 00.01 по московскому времени.

«Посмотрим, какие регионы будут больше всего востребованы, как будет распределяться спрос, как в целом сработает технология. Безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», — добавила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что программа позволит продлить летний сезон за счет повышения спроса на туры по России.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Среди условий для туристов – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его единовременная оплата картой "Мир". Распродажа туров начнется 21 августа и продлится неделю. В путешествие можно отправиться до 20 декабря 2020 года, поездка должна быть не короче пяти дней/четырех ночей и может включать несколько регионов. В программе принимают участие 2 тыс. туроператоров и отелей.