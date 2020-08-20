Рейс выполняется по средам на самолете ATR 72. Время в пути составляет 50 минут.

"Utair продолжает развивать программу прямого авиасообщения между городами своего родного региона и открывать уникальные рейсы, по которым не летают другие авиакомпании", — приводятся в сообщении слова вице-президента по управлению сетью и парком "Utair — Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, летает более чем по 140 направлениям в России. Основные акционеры — созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).