"В соответствии с пояснениями Роспотребнадзора дети и подростки могут посещать спектакли при соблюдении учреждениями методических рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", — сообщили в Минкультуры РФ, ссылаясь на пояснение Роспотребнадзора.

Как пояснили в пресс-службе, утвержденные ранее "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)", устанавливающие фактически запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в том числе культурно-развлекательных мероприятий, не распространяются на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры.

Эти санитарные правила распространяются на организации, осуществляющие образовательную деятельность, уход и присмотр за детьми, социальные службы для детей, спортивные организации для детей, организации отдыха и оздоровления, реабилитационные центры и другие.

Как отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба, "эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте РФ с учетом эпидемиологической обстановки. Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России".