Она отметила, что в этом году ситуация с отельным бизнесом в Турции отличается тем, что клиенты бронируют все не заранее, как в прошлые годы, а в последний момент. «В этом году наш бизнес – это бизнес «последней минуты», поэтому увеличение количества бронирований происходит практически каждый день», — сказала Экин порталу «Интерфакс-Туризм».

По ее словам, сейчас загрузка отелей сети составляет около 50-55%. «Плановая средняя загрузка отелей на осень составляет около 65%», — добавила представитель.

Эркин отметила, что все отели холдинга получили сертификаты министерства здравоохранения Турции Safe Tourism, свидетельствующие о том, что отель соблюдает все необходимые меры безопасности и имеет право принимать туристов во время пандемии коронавируса. Такие сертификаты обязаны получать все отели с количеством комнат больше 50, если они хотят открыться этим летом.

«Во время пандемии каждый отель пытается обратить внимание на безопасность гостей. Но для нас эти новые требования не стали неожиданными или сложными, так как еще при основании сети мы обращали внимание на безопасность гостей во всех отелях», — добавила директор по маркетингу и продажам OTI Hotels&Resorts.

Среди требований министерства – снижение максимальной загрузки до 60-65%, термометрия, установка диспенсеров с дезинфицирующей жидкостью, разметка для социального дистанцирования, ношение персоналом масок. Особые требования предъявляются к ресторанам, где блюда шведского стола гостям накладывают повара, а столовые приборы выдаются в одноразовых пакетах.

Сеть OTI Hotels&Resorts управляет отелями под тремя брендами – Seven Seas, Otium hotels и Xanadu. Последний пока представлен только очень популярным на российском рынке пятизвездочным отелем Xanadu High Class. Под брендом Seven Seas работают два пятизвездочных отеля в Кемере и Сиде, предлагающих систему ультра «все включено» и ориентированных на отдых всех типов клиентов, и один отель во Вьетнаме. Бренд Otium включает 15 гостиниц, предлагающих сервис уровня от 3 до 5 звезд, причем не все из них расположены в Турции.

Всего сеть насчитывает 19 отелей, из которых 4 находятся в собственности холдинга и 14 управляются по проекту франчайзинга.

OTI Hotels&Resorts входит в холдинг OTI Holding, один из крупнейших в турецкой туриндустрии. В холдинг также входят известный в России туроператор Coral Travel и туроператор Odeon Tour.