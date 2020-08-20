"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 4785 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1113 (23,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост держится ниже отметки в 5 тыс. пятый день подряд. Накануне в России было зафиксировано 4 828 новых случаев, а 18 августа — 4 748, этот показатель в очередной раз обновил минимум с конца апреля. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 942 106 случаев коронавирусной инфекции и 755 513 выписанных (6090 выписаны за последние сутки).

Умерли за минувшие сутки 110 пациентов, сообщает штаб. Общее число умерших в России от COVID-19, таким образом, составило 16 099 человек.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 688 новых случаев COVID-19 за сутки, 11 смертей и 1208 выздоровевших.