Туристско-информационный центр Амурской области сообщает, что памятник писателю, путешественнику, инженеру-геодезисту Федосееву был установлен 46 лет назад хабаровскими альпинистами на горе Город-Макит. Однако в результате последующих восхождений найти барельеф не удавалось. Самый загадочный памятник Амурской области до этого момента считался утерянным.

"Как выяснилось, барельеф установили не на самой вершине, а на хребте между реками Кумусун и Встречный, это место находится на пути в пещеру. Сложно описать эмоции, которые мы испытали, увидев его. Кроме памятника, там была записка, оставленная группой альпинистов потомкам", — приводятся в сообщении слова участника экспедиции, альпиниста Антона Захарова.

В дальнейшем информацию о точном месторасположении барельефа планируется направить в соответствующие организации для внесения изменений в справочники.

Экспедиция на гору Город Макит (пик хребта Ям-Алинь) длилась неделю, ее участники поднялись на 2298 метров над уровнем моря. Гора уникальна тем, что находится на границе с Хабаровским краем и разделяет бассейны двух крупных амурских рек — Буреи и Зеи.

В команду вошли представители туристической компании, Норского заповедника, спасотряда гражданской авиации, альпинист, видеограф и просто энтузиасты. Их целью была прокладка нового туристического маршрута.

Из-за затяжных дождей участникам экспедиции пришлось немного изменить планы, так как паводок не позволял подобраться к горе. Помощь оказали золотодобытчики, которые доставили группу к подножию горы вертолетом, высадив на высоте 1,7 тыс. метров.

Путь до вершины и обратно составил более 5,5 км, а протяженность всего маршрута — около 200 км. По задумке организаторов экспедиции, на вершине можно организовать летний палаточный лагерь. В окрестностях есть живописное горное озеро. Группа также исследовала природную сквозную пещеру, расположенную на одном из склонов.

Туристический маршрут на гору Город-Макит станет доступен со следующего года. Группу будут сопровождать альпинисты, которые помогут туристам преодолевать скальные поверхности. Для тех, кто не готов пройти сложный путь пешком, доставку в горный палаточный лагерь планируется организовать вертолетом. В этом случае тур продлится два-три дня с ночевкой в горах.

Кроме того, рассматривается возможность создания межрегионального маршрута, часть которого пройдет по территории Хабаровского края. Это водный сплав по реке Нимелен до села имени Полины Осипенко или до села Тугур, где открывается выход к Охотскому морю.