"Вскоре после взлёта рейса S7 2614 Томск — Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров — Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту — в Омске. На борту Алексей ничего не ел и не пил", — отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в Омске самолет встречала бригада скорой помощи, Навальный был доставлен в реанимацию.

"Двое летевших с ним пассажиров также остались в Омске. После дозаправки самолета экипаж продолжил выполнение рейса в Москву", — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.