"Сейчас больше, чем обычно, гостей из центральной части России, туристов, которые из-за пандемии выбирают теперь внутренний туризм. К примеру, наш индивидуальный тур "По следам диких кошек" пользуется популярностью в первую очередь среди гостей из столицы России", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе нацпарка.

В пресс-службе отметили, что к началу снятия ограничений нацпарк запустил новые направления экологического туризма. Для посещения стал доступен кластерный участок "Гамовский" с экскурсиями в оленепарк и заповедные бухты, появился многодневный индивидуальный тур "По следам диких кошек" в места обитания леопардов и тигров.

"Конечно, на увеличение количества туристов оказало значительное влияние расширение направлений экотуризма. Это и экскурсии на участок у полуострова Гамова, который вошёл в состав нацпарка в 2019, и новый тур "По следам диких кошек", — отметили в пресс-службе.

Национальный парк "Земля леопарда" граничит с Китаем и Северной Кореей. Здесь отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории на площади 282 тыс. га встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранение которых имеет международное значение. Ранее национальный парк "Земля леопарда" объединил более 400 тыс. га заповедных территорий на юго-западе Приморья под эгидой единого проекта, главная цель которого — развитие экологического туризма в регионе. Проект ТРК "Земля леопарда" разработан нацпарком совместно с правительством Приморского края.

В Приморье реализуется государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, направленная на поддержку социально значимых проектов и мероприятий в крае в сфере туризма и международных отношений.