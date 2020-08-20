По данным РСТ, объем неисполненных из-за пандемии обязательств перед туристами колеблется в зависимости от масштаба бизнеса от 40 млн у небольших компаний до десятков миллиардов рублей у крупнейших туроператоров, работающих на массовых направлениях.

«Часть денег они уже вернули клиентам, некоторые компании назвали суммы от 15 до 430 млн рублей. Цифры по количеству обращений за возвратом туроператоры называют тоже разные – от 20 до 75% туристов. У многих это соотношение примерно 50 на 50», — рассказала Тюрина.

По ее словам, у одного из крупных массовых туроператоров большинство клиентов использовали средства за несостоявшиеся туры на отдых в этом летнем сезоне. По словам другого туроператора, из общей суммы предоплат в $140 млн компания вернула туристам $3 млн, остальные туры перенесла.

«В целом туристы сейчас в основном не требуют возвратов, но ситуация разная в разных видах туризма. Круизы чаще всего переносят, а по другим видам туров пока не определились. При этом цифры по переносам меняются ежедневно», — сообщила пресс-секретарь РСТ.

Она добавила, что процент запросов на возврат денег зависит от категории клиентов компании. Для массовых недорогих туров он выше, для дорогих индивидуальных – ниже. «У некоторых компаний, работающих с индивидуалами, процент требований о возврате не превышает 25%. Их клиенты ждут открытия границ и рассчитывают на поездки в 2021 году», — рассказала Тюрина.

Правда, это ожидание, по ее словам, не будет вечным. «Как говорят туроператоры, чем дольше границы закрыты, тем больше туристы хотят получить обратно именно деньги», — подчеркнула эксперт.

Правительство 24 июля утвердило постановление об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного туроператорами или турагентствами с туристами до 31 марта 2020 года. В соответствии с документом туроператоры могут предложить таким туристам равнозначный тур на тех же условиях по перевозке, отелю и питанию не позднее декабря 2021 года. Либо, если турист потребует возврата денег за тур, вернуть их до этой же даты.

Нескольким категориям клиентов туроператоры обязаны вернуть средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате. Это люди старше 65 лет либо те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Под такой ситуацией понимается наличие у туриста инвалидности, его временная нетрудоспособность, регистрация в качестве безработного в службе занятости.