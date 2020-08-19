"Интерес к программе среди всех участников рынка огромный, по состоянию на сегодня в ней участвуют 2 тыс. гостиниц и туроператоров. Принять участие в программе можно было, написав заявку в Ростуризм и заключив соглашение с "Миром". Для этого нужно было иметь технологическую подготовку, возможности электронного документооборота, интернет-эквайринга. Поэтому требования со стороны именно технологий были достаточно серьезные. Происходит это потому, что нам очень важно, чтобы вся программа прошла удобно для наших граждан. Чтобы человек купил и получил кэшбек в течение пяти дней без технологических сбоев. Все, кто успел в сжатые сроки подготовиться соответствующим образом технологически, все примут участие в программе", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Догузовой, принимающие участие в программе субъекты туротрасли представляют все регионы страны. "Вся география страны будет представлена. Где-то будут готовые туры, где-то только гостиницы. Но в целом очень большое разнообразие. До миллиона самых разных предложений, из которых можно будет выбирать отдых и путешествия на любой вкус и кошелек", — сказала она.

Глава Ростуризма подчеркнула, что туры будут продаваться по привлекательным ценам, так как конкуренция между участниками программы будет высокой, и те, кто завысит цены, окажутся в проигрыше.

В конце июля Ростуризм сообщал, что о своем желании участвовать в программе заявили 3,5 тыс. отельеров и туроператоров.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Среди условий для туристов – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его единовременная оплата картой "Мир". Распродажа туров начнется 21 августа и продлится неделю. В путешествие можно отправиться с момента старта до 20 декабря 2020 года, поездка должна быть не короче пяти дней/четырех ночей и может включать несколько регионов.