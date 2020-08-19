Она напомнила, что в рамках программы кэшбека на поездки по России туристы должны получить возврат средств в течение максимум пяти дней. Если же по какой-то технической причине это не получится, они смогут обратиться на горячую линию Ростуризма.

"Мы специально ее организовали вместе с "Миром", чтобы туристы могли оперативно обращаться, получать квалифицированную помощь, ответы на вопросы. В случае, если по какой-то технической причине или ошибке кэшбек не придет, мы будем оперативно оказывать поддержку таким гражданам. Телефон горячей линии заработает завтра, и мы всю информацию разместим на сайте мирпутешествий.рф. Там же будет информация о чат-ботах в WhatsApp, чтобы те граждане, которым удобнее писать в мессенджеры, могли получить ответы на свои вопросы", — рассказала глава Ростуризма в эфире телеканала "Россия24".

По словам Догузовой, уже сейчас в Ростуризм и ассоциацию "Турпомощь" поступает множество вопросов по покупке туров в рамках программы.

Распродажа путешествий по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю до 28 августа. В ее рамках туристы могут получить кэшбек до 20% от стоимости туров при соблюдении ряда условий. Продолжительность поездки не должна быть меньше 4 ночей, оплатить ее надо онлайн картой "Мир" на сайте туроператора или отеля. На реализацию программы правительство выделяет 15 млрд рублей.