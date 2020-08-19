"До главного события осталось чуть больше месяца. Ключевые мероприятия пройдут 26 сентября в Тульском кремле. Состоится масштабный фестиваль с участием ведущих московских и тульских театральных и концертных коллективов. Все площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", — сказал Дюмин.

Губернатор сообщил, что в рамках подготовки к юбилею сделано очень многое. В центре Тулы появился Музейный квартал. Создан целый ряд новых экспозиций, по всему региону проведена серьёзная работа по благоустройству и реставрации объектов культурного наследия. В результате преобразился не только областной центр, но и малые исторические города.

"Изначально этим летом планировалось провести целый ряд фестивалей в малых городах Засечной черты. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки эти мероприятия перенесены в виртуальный формат. Учреждения культуры, которые задействованы в проекте, проводят онлайн-концерты, видеоэкскурсии, мастер-классы, конкурсы, лекции и многое другое", — сказал Дюмин.

В свою очередь, Манилова отметила высокий уровень подготовки к празднованию с учетом санитарно-эпидемиологических норм, в частности, зонирование площадок в кремле.

По ее словам, министерство культуры РФ продолжит оказывать региону всестороннюю поддержку в проведении юбилея.

"В Тульской области восстанавливаются и наполняются новых контентом музеи. И это происходит не только в Туле, но и в других городах региона. Тула имеет шансы закрепиться в музейной "тройке" России", — подчеркнула Манилова.

Она также сообщила, что в 2021 году возобновляется проект "Музейные маршруты России", приостановленный из-за пандемии.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.