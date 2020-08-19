В то же время она прогнозирует менее крупные, чем ожидалось, потери в третьем квартале текущего года, отмечая "сдержанное улучшение трендов в плане выручки" за последнее время.

В компании, однако, предупреждают, что ее выручка по-прежнему существенно ниже, чем годом ранее, при том, что динамика пассажирского спроса, а также бронирований, является неустойчивой.

Рост бронирований остановился в июле из-за нового скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмечают в Southwest Airlines.

По оценкам авиакомпании, в этом квартале она будет терять порядка $20 млн в день, а не $23 млн, как ожидалось прежде.

Southwest Airlines привлекла порядка $18,7 млрд в этом году, в том числе $13,2 млрд за счет выпуска облигаций. По данным на 18 августа, она располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму $15,2 млрд.

В компании отмечают, что ее провозные емкости в этом году, вероятно, будут на 40% меньше, чем в прошлом. Ранее ожидалось их сокращение на 20-25%.

Прогноз снижения провозных емкостей ухудшен авиакомпанией до 30-35% с ожидавшихся ранее 20-30%.